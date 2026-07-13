Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin Osmangazi Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Paralimpik Spor Turnuvası, engelli bireyleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu. Büyük ilgi gören organizasyon, hem sporcuların kıyasıya mücadelesine hem de birlik, dayanışma ve sosyal katılımın en güzel örneklerinden birine sahne oldu.

BURSA (İGFA) - Toplam 120 sporcunun katıldığı turnuvada; masa tenisi, bocce, bilek güreşi, dart, okçuluk, akıl ve zeka oyunları ile satranç branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

Her branşta 20 sporcu yer alırken, katılımcılar engel gruplarına göre oluşturulan kategorilerde mücadele ederek adil ve eşit şartlarda yarışma imkanı buldu. Turnuva, sporcuların fiziksel olarak müsabakalara hazırlanmasını sağlamak amacıyla toplu egzersiz ve ısınma programıyla başladı. Daha önce yapılan planlama ve fizibilite çalışmaları doğrultusunda sporcular kayıtlı oldukları branşlara yönlendirilirken, gün boyunca dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu ön planda tutuldu.

'ENGELLİLER MECLİSİMİZİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERE CİDDİ BİR İLGİ VAR'

Turnuvada sporcuların heyecanına ortak olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, organizasyonun önemine dikkat çekerek sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Hem sporda hem bilimde hem diğer çalışma alanlarında Engelliler Meclisimizin çalışmaları giderek artıyor. Bunlardan bir tanesi de çeşitli spor branşlarında düzenlediğimiz bu yarışmalar oldu. Bizim için bu yarışmaya katılan herkes birincidir. Ancak dereceye giren sporcularımızı ayrıca tebrik ediyoruz. Bunun yanında yarışmalara katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Engelliler Meclisimizin yürüttüğü faaliyetlere çok ciddi bir ilgi var. Osmangazi Belediyesi olarak engelli bireylerin yaşamlarına katkı sunmaya ve onların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz.'

Turnuvayı çok keyifli ve güzel bir atmosferde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca da, 'Osmangazi Kent Konseyi Engeller Meclisi olarak, Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ın ve Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle ilçemizde yaşayan engelli bireylerin yaşamın her alanında daha aktif yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun yanı sıra kültürel, eğitim, ulaşılabilirlik, erişilebilirlik ve istihdam alanlarında da engelli bireylerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bu anlamlı organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Organizasyona katılan sporcular ve aileleri ise kendilerine spor yapma ve sosyal hayata daha aktif katılma imkanı sunan Osmangazi Belediyesi ile Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi'ne teşekkürlerini sundu. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenirken, başarılı sporcular madalya ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Gün boyunca dostluk ve dayanışma ruhunun hakim olduğu etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.