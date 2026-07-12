Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil ettiği 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, şahsına yönelik haksız ithamlar nedeniyle açtığı manevi tazminat davası sonucunda tahsil edilen 150 bin TL'yi Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Kızılay'ın afet ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirterek, kurumun milletin yardımseverlik ruhunun güçlü temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşların Türk Kızılay'a güven içinde bağış yapabileceğini vurgulayan Gürlek, yapılan her katkının ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olacağını kaydetti.

Bakan Gürlek paylaşımında, 'Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay'a bağışladım' ifadelerini kullanırken, Türk Kızılay çalışanları ve gönüllülerine teşekkür ederek, dayanışma, merhamet ve kardeşlik duygularının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.