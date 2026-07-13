Süloğlu Spor Takımı, Köyler Arası Futbol Turnuvası kapsamında Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti ve Başkan'a isimli forma hediye etti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu'nda düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası kapsamında mücadele eden Süloğlu Spor Takımı, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti. Ziyarette, takım oyuncuları desteklerinden dolayı Başkan Ormankıran'a üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye ederek teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, gençlerin spora yönelmesinin kendilerini gururlandırdığını belirterek, 'Süloğlu'muzda düzenlenen Köyler Arası Turnuva kapsamında mücadele eden Süloğlu Spor takımımız belediyemizi ziyaret etti. İlçemizde gençlerimizin sporun her branşında yer almaları bizleri gururlandırıyor. Biz de imkânlarımız dâhilinde onların yanında olmaya devam ediyoruz. Hediyeleri ve ziyaretleri için de çok teşekkür ediyorum.' dedi.

Süloğluspor takımı üyeleri ise spora ve gençlere verdiği katkılar nedeniyle Başkan Ormankıran'a teşekkür ederek, desteklerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.