Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından, 18 Temmuz Cumartesi Erciyes'te gerçekleştirilecek 'Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası' için kayıtlar başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde, 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu doğrultusunda sporu yılın her dönemine ve şehrin her noktasına yaymayı hedefleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes A.Ş. tarafından düzenlenecek etkinlik, Spor A.Ş. ve Meysu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Turnuva, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında, özel olarak hazırlanan plaj voleybolu kortlarında oynanacak.

'Takımını Kur, Erciyes'e Gel' sloganıyla düzenlenecek organizasyonda, sporseverler 3 kişilik takımlar oluşturarak mücadele edecek. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödüller verilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler 0352 342 39 17 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.