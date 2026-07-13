TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı 55. Yıl mücadelesinde ilk etap tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayelerinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya ana sponsorluğunda düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesinde ilk etap başarıyla tamamlandı. İstanbul İstinye açıklarından verilen startın ardından İstanbul Boğazı'nın eşsiz siluetini geride bırakarak Marmara Denizi'ne açılan filo, Çanakkale Boğazı'nı geçip Bozcaada finişine ulaştı.

IRC GO, IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele eden toplam 32 tekne; 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı ekiple, İstanbul Boğazı'ndan başlayıp Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada üzerinden Çeşme'ye uzanan Türkiye'nin en prestijli offshore rotasında mücadele ediyor.

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesi, 11 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen görkemli startla başladı. Yarış öncesinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri tarafından gerçekleştirilen SAS-SAT gösterisi ve Boğaz'da start için sıralanan teknelerin oluşturduğu görsel şölen, organizasyonun 55. yılına yakışan unutulmaz görüntülere sahne oldu.

ZORLU HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN TÜM FİLO BOZCAADA'YA ULAŞTI

İstanbul İstinye açıklarından verilen startın ardından filo, İstanbul Boğazı'nı geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Yarışın ilk etabında Marmara Denizi'nde zaman zaman etkisini kaybeden rüzgâr nedeniyle düşük süratlerle ilerleyen ekipler, Çanakkale Boğazı'na ulaştıklarında yeniden kuvvetlenen rüzgârın desteğiyle mücadelelerini sürdürdü.

Gece seyriyle Bozcaada finişine ulaşan filolar, strateji, dayanıklılık ve ekip uyumlarını en üst seviyede sergilerken, Yarış Komitesi olası gecikmeleri dikkate alarak finiş süresini uzattı. Buna rağmen yarışan 32 teknenin tamamı, belirlenen finiş kapanış saatinden önce ilk etabı başarıyla tamamladı. Yarış boyunca Türk Deniz Kuvvetleri unsurları da filoya öncü ve artçı refakat sağlayarak organizasyonun güvenli şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulundu.

İLK ETAP ÖDÜLLERİ BOZCAADA'DA SAHİPLERİNİ BULDU

İlk etapta sınıflarında dereceye giren ekipler için Bozcaada'da ödül töreni düzenlendi. Törene Bozcaada Kaymakamı Oğuzhan Altunay, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tiğlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bozcaada Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Elbir Uslu, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Darcan, TAYK Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tezman, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu, Protesto Kurulu Başkanı İlker Bayındır ve Yarış Komitesi Başkanı Ali Rıza Bayrı katıldı. Dereceye giren ekiplere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, organizasyonun 55. yılına yakışır atmosferde gerçekleştirilen tören, sporcular ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

İstanbul Boğazı-Bozcaada etabında Team Acadia / Cheetah, Vedat Tezman ve Oğuz Ayan liderliğinde finiş hattını ilk geçen tekne olarak 'First Finish' başarısını elde etti.

TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesinde ekipler, 13 Temmuz Pazartesi günü (BUGÜN) Bozcaada'dan start alacak ikinci etapta Bozcaada-Çeşme parkurunda yarışacak. Ege Denizi'nin değişken rüzgârları ve açık deniz koşullarında gerçekleştirilecek etap, genel klasman sıralamasını belirleyecek son mücadele olacak.

İlk etapta dereceye giren ekiplerin ödülleri Bozcaada'da düzenlenecek törende takdim edilirken, yarışın genel klasman ödülleri ise 14 Temmuz Salı günü Çeşme'de gerçekleştirilecek ödül töreninde sahiplerini bulacak.