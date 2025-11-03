Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, Ortahisar ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 23 kantinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri eşliğinde denetim yaptı. Kantinlerde, Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile yasaklanan ürünlerin satılıp satılmadığı, temizlik, hijyen, fiyat etiketi, son kullanma tarihi geçmiş ürün ve işyeri ruhsatı gibi konularda kontroller yapıldı. Denetimler sonucunda eksiklikleri tespit edilen 8 kantin işletmecisine ihtarname ile uyarıda bulunularak, olumsuzlukların giderilmesi için süre tanındı.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çocuklarımızın sağlığı her zaman önceliğimizdir. Okullarımızda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için denetimlerimiz sürecek' denildi.