İstanbul Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Tutuklu suça sürüklenen çocuk hakkında ağır suçlamalarla dava açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Ocak 2026'da Güngören ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre, suça sürüklenen çocuk E.Ç.'nin, Atlas Çağlayan'ı kesici-delici aletle göğüs bölgesinden yaraladığı ve olayın ölümle sonuçlandığı belirlendi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Ayrıca şüphelinin, olay sırasında çevrede bulunan dört çocuğa daha bıçak doğrultarak tehditte bulunduğu, olayda kullanılan bıçağın ise 6136 sayılı yasa kapsamında olduğu tespit edildi. Şüphelinin, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğuna dair rapor da dosyaya girdi.

Savcılık, tutuklu bulunan E.Ç. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenleyerek davayı Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

Olayla ilgili yargı süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.