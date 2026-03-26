Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerini değerlendirdi. Son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim olurken, hudutlarda 107 kişi yakalandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, gündemdeki faaliyetler ve güvenlik konularına ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke güvenliği için sınır içinde ve dışında yürüttüğü operasyonları aktardı.

Açıklamaya göre, kalıcı güvenliği sağlamak amacıyla yapılan operasyon ve arama-tarama faaliyetlerinde son bir haftada 2 PKK'lı terörist teslim oldu. Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıların yanı sıra mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalandı. 950 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Hudut güvenliği kapsamında ise yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunan 107 kişi yakalanırken, 950 kişi hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bu yana ise sınırdan geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.524, engellenen kişi sayısı ise 16.929 olarak açıklandı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.