İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 üretim sezonu için tohum ve fide projelerinin başladığını duyurdu. Açıklamada, projeye katılacak üreticilerin maliyetin %75'ini hibe, %25'ini ise katkı payı olarak ödeyeceği belirtildi.

Müdürlük, İstanbul'un verimli topraklarının üretim potansiyelini artırmak amacıyla yürütülen projede geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerin yanında olduğunu vurguladı. Başvuru yapan üreticiler, katkı payını yatırarak tohum ve fidelerini teslim alabilecek ve üretime başlayabilecek.

Başvurular ve detaylı bilgi için il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulabileceği ifade edildi. Müdürlük, 'İstanbul'da ekilmedik alan, bereketlenmedik toprak bırakmıyoruz' mesajını paylaştı.