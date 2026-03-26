Milli Savunma Bakanlığı, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı. Türkiye, tüm taraflara itidal çağrısı yaptı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların bölgedeki barış ve istikrarı tehdit etmeye devam ettiği belirtildi. Bakanlık, Türkiye'nin tüm tarafların itidal göstermesi ve ihtilafların uluslararası hukuk temelinde, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. İsrail'in Lübnan'da altyapı, sivil tesisler ve yerleşim alanlarına yönelik saldırılarının siviller üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu, Litani Nehri güneyinde gerçekleştirdiği kara harekâtı ve köprülerin imhasının ise olası bir işgal politikasının göstergesi olduğu ifade edildi.

Suriye'nin güneyinde süren İsrail faaliyetlerinin ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim ve şiddet olaylarının ise bölgedeki kırılganlığı artırdığına dikkat çekildi.

Bakanlık, kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve Filistinlilerin temel haklarının korunmasının elzem olduğunu vurgularken, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumu, bölgede artan ihlallerin önlenmesi ve uluslararası hukukun etkin şekilde uygulanması için sorumluluk almaya davet etti.