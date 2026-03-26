Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda, bandrolsüz sigara ve tütün dolu makaronlar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda KOM ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla bir işyerine operasyon düzenlendi.

Yıldırım ilçesinde şüpheli bir şahsa ait işyerinde yapılan aramada, 19 bin 40 paket bandrolsüz sigara ile 18 bin 600 adet kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.