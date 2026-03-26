Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ekili tarlaya uçtu. Kazanın TOKİ konutları yakınında gerçekleşmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yan yatan araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Keşan'dan Beğendik beldesi istikametine seyir halinde olan 22 ADL 298 plakalı hafif ticari araç, TOKİ konutları mevkisine yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sol tarafında bulunan buğday ekili tarlaya giren araç, engebeli arazide bir süre sürüklendikten sonra yan yatarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Araç içerisinden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde bekleyen ambulansla vakit kaybetmeden Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürerken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Tarlaya uçan araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.