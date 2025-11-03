İzmir'deki çöp yönetimi konusunda açıklamalarda bulunan İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çöp sorununu siyasete malzeme eden çevreleri eleştirdi. Harmandalı'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Tugay, sorunun çevre kirliliği değil, heyelan riski olduğunu belirtti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentteki atık yönetimi ve çöp bertarafı konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Tugay, çöp sorununu siyasete malzeme etmeye çalışan çevreleri eleştirerek, 'Bir problem yaratmaya çalışıyorlar. O problem emin olsunlar herkesin problemi. Bu sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sorunu olarak tarif edilemez. Hep beraber İzmir'e sahip çıkacağız. En sağlıklı çöp bertaraf sistemini kurmak hepimizin boynunun borcu' dedi.

'HEYELAN RİSKİ İÇİN TEDBİRLİ DAVRANIYORUZ'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ile ilgili mahkeme kararına değinerek, çevre kirliliği değil heyelan riski nedeniyle önlem alındığını belirtti. Tugay, alanla ilgili teknik bir sorun bulunmadığını vurgulayarak, 'Bazı vatandaşlarımız tepki gösteriyor, saygı duyuyorum. Ancak şu bir gerçek; orada şu anda çevreye zarar veren bir durum yok. Gereken tüm önlemler alınıyor' dedi.

İzmir'de günde 6 bin ton atık toplandığını hatırlatan Başkan Tugay, 'Bu atıkların bir kısmı Ödemiş ve Bergama'da bertaraf ediliyor. Ancak diğer kısmı için göreve geldiğimde hazır hiçbir proje yoktu. Şu anda 11 farklı alan için başvurumuz var. Kemalpaşa'da çalışmalar yürütüyoruz, ancak hiçbirinde sonuç alamadık. Süreç bizim dışımızda ilerliyor' ifadelerini kullandı.

Bazı yerel yöneticilerin süreci siyasete alet ettiğini söyleyen Tugay, 'Bir ilçe belediye başkanı 'buraya tesis yaptırmadık' diyerek bunu bir başarı gibi anlattı. Bu çok sorumsuzca bir açıklamadır. O ilçenin çöplerinin nereye gideceğini de açıklaması gerekir. Çöpün siyaseti olmaz. Bu konuyu anlamsız bir siyasi tartışmaya dönüştürmek, İzmir'e zarar verir' dedi.

'BAKANLIKTAN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ'

Hazırlanan tüm raporların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na iletildiğini aktaran Tugay, 'Bakanlığımızda aklı başında bürokratlar ve iyi niyetli bir bakan var. Onların çözüm üretmek için adım atacağına inanıyorum. Gerekirse belgeleriyle her şeyi açıklarım. Ama bu konunun bir siyasi polemiğe dönüşmesine izin vermeyeceğiz' diye konuştu. İzmirlilere 'kentlerine sahip çıkma' çağrısı yapan Başkan Tugay, 'Hep beraber İzmir'e sahip çıkacağız. Kendi atığımıza, çöpümüze sahip çıkacağız. Mümkün olduğunca az atık üretmek, geri dönüşümü artırmak ve en sağlıklı bertaraf sistemini kurmak hepimizin boynunun borcu. Ben üzerime düşeni yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Ama bu sadece bugünün değil, geleceğin de konusudur. Herkes görevini yaparsa zaten ortada sorun kalmaz' diye konuştu.