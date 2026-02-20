Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Tekne Orucu etkinliğine katılarak çocukların Ramazan sevincine ortak oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla düzenlenen 'Tekne Orucu' etkinliklerini Köprübaşı ilçesinde başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın ile birlikte Merkez Camii'ndeki etkinliğe katılarak çocuklarla buluştu.

Programda 4-12 yaş arasındaki çocuklar hem eğlendi hem de Ramazan ayının anlam ve önemini öğrenme fırsatı buldu. Nasrettin Hoca hikayeleri ve sahnelenen Karagöz-Hacivat oyunu çocuklara keyifli anlar yaşattı. Etkinlik sonunda Başkan Genç, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler dağıttı.

YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR

Başkan Genç, 'Ramazan ayı; paylaşmanın, sabrın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimidir. Bizler de çocuklarımızın bu manevi iklimi küçük yaşlarda tanımalarını ve Ramazan'ın ruhunu yaşayarak öğrenmelerini önemsiyoruz. Tekne Orucu etkinliklerimizle hem geleneklerimizi yaşatıyor hem de evlatlarımızın gönlünde güzel hatıralar bırakmayı hedefliyoruz. Köprübaşı ilçemizde başlattığımız bu programı kültürel ve manevi bir eğitim olarak görüyoruz. Tekne Orucu etkinliklerimizi Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerimizde sürdüreceğiz. Trabzon'un her köşesinde çocuklarımızın yüzündeki tebessüme ortak olmaya, ailelerimizle birlikte Ramazan'ın bereketini paylaşmaya devam edeceğiz' dedi.