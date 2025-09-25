Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nın 305. kuruluş yıl dönümünü kapsamlı etkinliklerle kutladı. İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, küçük çaplı vakalara hızlı müdahale için kurulan motorlu itfaiye timinin göreve başladığını duyurdu.TRABZON (İGFA) -Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerle hem teşkilatın köklü geçmişini hem de modernleşen yapısını kamuoyuyla paylaştı. Kutlamalar, itfaiye araçlarının konvoyu ve tulumbacılar eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Atatürk Alanı’nda açılan, ekipmanlar ve fotoğraflardan oluşan sergi ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA GÖREV YAPIYORLAR

İtfaiye personeliyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, “İtfaiyecilerimiz, canlarını hiçe sayarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir fedakârlıkla görev yapıyor. Onların özverili çalışmaları sayesinde kentimiz daha güvenli. Bugün sadece İtfaiye Teşkilatımızın 305 yıllık köklü geçmişini değil, aynı zamanda insanlığa hizmet için verilen büyük mücadeleyi de kutluyoruz. Bu vesileyle tüm kahraman itfaiyecilerimizi yürekten tebrik ediyor, şehit düşen itfaiyecilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

MOTORLU TİM GÖREVE BAŞLADI

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, itfaiyecilerin yangın, doğal afetler ve kazalar başta olmak üzere çok çeşitli vakalara müdahale ettiklerini belirterek, "Araç ve ekipmanlarımızı sürekli yeniliyor, parsonelimizin eğitimine büyük önem veriyoruz. Her bireyin başta yangın olmak üzere önlemler konusunda bilinçli olması gerekiyor. Toplumsal farkındalık yaratmak için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Şimdi motorlu itfaiye timi kurduk. Bu tim sayesinde, araçla girilemeyecek dar sokaklar başta olmak üzere küçük çaplı vakalara hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Örneğin bir çöp konteynırı yangınına bütük araç ve ekip değil motorlu tim gidecek. Böylece kamu kaynaklarını da verimli kullanmış olacağız. Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü ve kahraman itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum" diye konuştu.