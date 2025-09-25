Kocaeli İzmit Belediyesi, Örgü Festivali ile el emeğini, üretimi ve dayanışma kültürünü kent sakinleriyle buluşturacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, el emeğini ve üretimin gücünü ön plana çıkarmak amacıyla yeni bir festivale imza atıyor. 3-4 Ekim tarihlerinde Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleşecek Örgü Festivali, vatandaşlara hem keyifli vakit geçirme hem de yerel üreticilere destek olma imkânı sunacak.

EL EMEKLERİ VATANDAŞIN BEĞENİSİNE SUNULACAK

Festival, iki gün boyunca 12.00 – 21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Rengarenk örgü stantları, el emeğiyle üretilmiş özel ürünler, yaratıcı ücretsiz atölyeler ve sürpriz etkinlikler festival alanında yer alacak. Kadın girişimciler, ürettikleri el emeği işlerini sergileyerek vatandaşların beğenisine sunacak.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Moly El Örgü İplikleri’nin katkılarıyla daha da zenginleşen festivalde, katılımcılar iplik dünyasının renkli seçeneklerini yakından tanıma ve örgüye dair ilham verici fikirlerle buluşma fırsatı bulacak. Örgü Festivali, yalnızca alışveriş değil; paylaşım, dayanışma ve birlikte üretme kültürünü yaşatmayı hedefliyor. İzmit Belediyesi, tüm vatandaşları aileleriyle birlikte bu keyifli buluşmaya davet ederek festival coşkusuna ortak olmaya çağırıyor.