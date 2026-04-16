Bursa İnegöl Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayisinde Çavdar Sokak üzerinde bulunan 2900 m2 alanda hayata geçirdiği uygulama ile 127 araçlık ücretsiz otoparkı vatandaşların hizmetine sundu.

BURSA (İGFA) - Şehir merkezinde olduğu gibi sanayi alanlarında da şehirleşme adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle ulaşım ve parklanma konularında kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yakın zaman önce Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde 31. Mobilya Sokak üzerinde yan yana 3 ayrı alanda toplam 261 araçlık otopark oluşturan İnegöl Belediyesi, yine Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde bulunan Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokakta da 127 araçlık ücretsiz otopark uygulamasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

BAŞKAN TABAN OTOPARK ALANINI YERİNDE İNCELEDİ

Toplam 2900 m2 alan üzerinde planlanan projede 668 ton PMT malzemesi serimi yapılarak üzerine de 818 ton asfalt kaplamasıyla güçlü zemine sahip bir otopark alanı elde edildi.

Çizgileri çizilerek düzenli bir parklanma alanına dönüşen otopark alanını Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Başkan Taban, sanayi esnafı ve vatandaşlara otoparkın hayırlı olması dileklerini iletti.