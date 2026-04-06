Deprem sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan Hatay’da, özellikle Defne gibi kültürel üretimin canlı olduğu bölgelerde tiyatro, yalnızca bir sanat dalı değil; aynı zamanda bir toparlanma, bir araya gelme ve nefes alma alanı olarak öne çıkıyor. Yerel sahnelerin varlığı, hem sanatçıların üretimlerini sürdürebilmesi hem de seyircinin sanata erişiminin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda yerelde sürdürülen her tiyatro faaliyeti, yalnızca bir gösterim değil; aynı zamanda kolektif bir iyileşme ve dayanışma pratiği olarak karşılık buluyor.

Epik Sanat Tiyatrosu, yönetmeni Gökhan Altunöz imzasını taşıyan “Nazım” adlı oyunu yeniden sahneledi. Hatay’da yaşanan büyük felaketin ardından tüm zorluklara rağmen üretmeye devam eden ekip, “inadına sanat, inadına tiyatro” diyerek sahnede kalmayı sürdürürken; kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan seyircilere teşekkür ediyor ve her temsilde Nazım Hikmet’i anmanın gururunu yaşadıklarını, onun şiirlerinin kendilerine yol göstermeye devam ettiğini ifade ediyor.

5 Nisan Pazar günü Çatı Sahne’de gerçekleşen temsiller, saat 15.30 ve 17.30’da iki ayrı seans halinde seyirciyle buluştu.

Toplamda 9. kez sahnelenen oyun, Hatay’ın Defne ilçesinde bu özel günde iki seans boyunca da tamamen dolu salonlara oynandı. Yaklaşık 120 tiyatroseverin izlediği temsiller, yalnızca yoğun ilgiyle değil, aynı zamanda seyirci ile sahne arasında kurulan güçlü bağ ile de dikkat çekti. Oyunun sonunda uzun süre devam eden alkışlar, seyircinin sahnede anlatılan hikâyeyle kurduğu duygusal temasın en somut göstergesi oldu.

“Nazım”, Nazım Hikmet’in şiirlerinden, yaşam mücadelesinden ve düşünce dünyasından beslenen; onun umut, direniş ve insan sevgisi ekseninde şekillenen yolculuğunu sahneye taşıyor. Oyun, yalnızca bir şairin biyografisini anlatmakla kalmayıp; seyirciyi, sözcüklerin gücüyle örülmüş bir içsel yolculuğa davet ediyor. Şiir ile tiyatronun iç içe geçtiği bu anlatım, bireysel acılar ile toplumsal hafızayı buluştururken, aynı zamanda bugünün dünyasına da güçlü bir ayna tutuyor.

Minimal sahne kullanımı, oyunculuk performanslarını ön plana çıkarırken; ışık ve müzik tasarımı, şiirlerin ritmiyle bütünleşerek sahnede çok katmanlı bir atmosfer yaratıyor. Bu yönüyle oyun, klasik anlatımın ötesine geçerek izleyiciyi hem düşünsel hem de duygusal bir deneyimin içine çekiyor.

Oyuncu kadrosunda Gökhan Altunöz, Diren Durgun, Özlem Dik, Asel Gezer, Irmak Dablan, İnci Soylu ve Yağmur Subari yer alırken; ışık ve müzik tasarımı Süleyman Arslan tarafından gerçekleştirildi.

Oyunun yönetmeni Gökhan Altunöz, her temsilin kendileri için yeniden bir başlangıç anlamı taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta bir, bugün ise iki seans sahnelediğimiz oyunumuzu toplamda 9. kez sergiledik. Buna rağmen salonun her seferinde dolu olması bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda umudun hâlâ canlı olduğunun göstergesi. Hatay’da yaşanan büyük felaketin ardından üretmeye devam etmek bizim için bir tercih değil, bir duruş. Biz inadına sanat, inadına tiyatro diyoruz.”