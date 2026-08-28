Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gümüşhane sınırlarında bulunan ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak kullanımındaki Kurtdere ve Camiboğazı yaylalarında kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gümüşhane sınırlarında yer alan Kurtdere ve Camiboğazı yaylalarında temizlik çalışması yaparak yaylalarda vatandaşların gelişigüzel bıraktığı çöpleri topladı.

BAŞKAN GENÇ'TEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaylalardaki doğal güzelliklerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, 'Trabzon'umuzun en büyük zenginliklerinden biri eşsiz doğal güzelliklerimiz ve yaylalarımızdır. Komşu ilimiz Gümüşhane sınırlarında bulunan ancak iki şehrin insanlarının ortak kullandığı Kurtdere ve Camiboğazı yaylalarımızda oluşan yoğun çöp atıklarının temizlenmesi için ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik. Özellikle yaz aylarında yoğun kullanılan yaylalarımızda zaman zaman bu tür çalışmalar yapıyoruz ancak temiz bir çevreyi yalnızca belediyelerin çalışmalarıyla sağlamak mümkün değil. Yaylalarımız hepimizin ortak emaneti. Vatandaşlarımızdan ve bölgemizi ziyaret eden misafirlerimizden doğaya karşı daha duyarlı olmalarını, çöplerini çevreye bırakmamalarını ve temizliğin korunmasına katkı sunmalarını rica ediyorum' dedi.