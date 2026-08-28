Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği, çocukların tarım ve doğayla bağ kurmalarını, üretim süreçlerini deneyimlemelerini ve çevre bilinci kazanmalarını amaçlayan Minik Çiftçiler Tarım Akademisi, dört haftalık eğitim programını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi'nde 28 Temmuz'dan itibaren dört hafta boyunca gerçekleştirilen eğitimler boyunca minik çiftçiler, tarım ve doğa temalı birbirinden farklı uygulamalı etkinliklerle hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında sebze fidesi ve çiçek dikmeyi öğrenen çocuklar, üretim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca Tohum Bankası ziyaret edilerek yerel tohumlar hakkında çocuklara bilgilendirme yapıldı.

ÇOCUKLAR, TIBBİ AROMATİK BİTKİLER KOLEKSİYON BAHÇESİ'Nİ GEZDİ

Eğitimler süresince tarımsal faaliyetlerin yanı sıra boyama ve resim etkinlikleri de yapıldı. Çocuklar, yaptıkları resimleri süsleyerek yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalara katıldı. Kitap ayracı hazırlama etkinliği ile çocuklar kendilerine kitap ayracı yaparken, kitap okumanın önemi vurgulandı.

Çocuklara Tıbbi Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi gezdirilerek farklı tıbbi ve aromatik bitkiler tanıtıldı. Çocukların tarımı, doğayı ve üretimi eğlenerek öğrenmelerini sağlayan Minik Çiftçiler Tarım Akademisi, minik katılımcılara hem yeni bilgiler hem de güzel anılar bırakarak sona erdi. Bitkilerin farklı kullanım alanları hakkında yeni bilgiler öğrendiler.

MİNİK ÇİFTÇİLER, KATILIM SERTİFİKALARINI ALDI

Dört haftalık eğitim boyunca sebze fidesi yetiştirmeyi, çiçek dikmeyi öğrenen çocuklar doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı. Çocukların tarımı, doğayı ve üretimi eğlenerek öğrenmelerini sağlayan Minik Çiftçiler Tarım Akademisi, minik katılımcılara hem yeni bilgiler hem de güzel anılar bırakarak sona erdi.

Çocuklar, taş boyama ve resim çalışmaları gibi eğlenceli faaliyetlerin ardından katılım sertifikalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ARAS: 'ÇOCUKLARIMIZIN DOĞAYLA KURDUĞU BAĞI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Çocuklarımızın küçük yaşlarda doğayla, toprakla ve üretimle tanışmasını önemsiyoruz. Çünkü doğayı tanıyan, toprağının değerini bilen çocukların gelecekte çevresine karşı daha duyarlı bireyler olacağına inanıyoruz. Minik Çiftçiler Tarım Akademimizde çocuklarımız dört hafta boyunca hem öğrendi hem üretti hem de birlikte güzel anılar biriktirdi. Bir tohumu toprakla buluşturmanın, bir bitkinin büyümesine emek vermenin mutluluğunu yaşadılar. Biz çocuklarımızın doğadan kopmadan büyüdüğü, yaşadığı kenti ve çevresini sahiplendiği bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.