Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları doğrudan tespit etmek amacıyla kapı kapı dolaşarak mahallelerin sosyo-ekonomik haritasını çıkarıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlardan oluşan ekip; sahaya inerek ilk etapta merkezdeki dezavantajlı mahallelerde muhtarlarla görüşüyor.

Merkeze bağlı kırsal mahallelerde ise kapı kapı dolaşan ekipler hane ziyaretleri gerçekleştiriyor. Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedefleyen çalışmayla mahallelerin röntgeni çekiliyor.

Gerek muhtarlar gerekse vatandaşlarla yapılan görüşmelerde aynı zamanda mahallelerin eksiklikleri tespit edilerek çözümü için ilgili daire başkanlıklarına iletiliyor.



'KAYNAKLAR DOĞRU KULLANILIYOR, HİZMETLER HEDEFİNE ULAŞIYOR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, çalışmanın kaynakların doğru kullanımı ve hizmetlerin hedefine ulaşması için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kapsamlı veri toplama ve saha taramasıyla Denizli'nin sosyal dokusunu netleştirdiklerini işaret eden Başkan Çavuşoğlu, 'Sosyal yardımlarımızı en şeffaf ve adil şekilde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle buluştururken, şehrimizin eksiklerini de doğrudan birinci ağızdan tespit ederek çözüme kavuşturuyoruz. Bu güçlü dayanışma ağıyla şehrimizi omuz omuza, çok daha adil ve huzurlu bir geleceğe taşıyacağız' ifadelerini kullandı.