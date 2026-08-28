Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ve Lara'da hizmet veren engelsiz plajları, engelli bireylerin denize rahat ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Rampalar sayesinde sahilden denize erişim kolaylaşırken, ihtiyaç duyan vatandaşlara plaj görevlileri ve cankurtaranlar da denize giriş ve çıkışlarında yardımcı oluyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin engelsiz plajlarında bedensel engelli bireyler için rampalar, görme engelli bireyler için kılavuz çizgiler ve işitme engelli bireyler için yönlendirici işaretler bulunuyor. Ücretsiz hizmet verilen plajlardan bu yıl 45 bin engelli vatandaş yararlandı.

45 BİN VATANDAŞA HİZMET

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, 'Konyaaltı ve Lara'da iki engelsiz plajımız bulunuyor. Bu yıl 45 bin engelli vatandaşımıza hizmet verdik.

Birçok vatandaşımız rampalar ve erişilebilir alanlar sayesinde destek almadan denize ulaşabiliyor. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ise cankurtaranlarımız ve plaj görevlilerimiz yardımcı oluyor. Plajımızda ayrıca uluslararası erişilebilirlik sertifikası da bulunuyor' dedi.

ENGELSİZ PLAJDAN MEMNUNLAR

Engelsiz plajdan yararlanan Gunda Demiröz, 'Burada denize çok rahat girip çıkabiliyorum. Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda görevliler hemen yardımcı oluyor. Her şey ücretsiz ve çok memnunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' diye konuştu.

İstanbul'dan gelen İnci Karabulut ise, 'Engelsiz plajı Antalya'da keşfettik. Buradaki personel engelli vatandaşlar için canı gönülden çalışıyor ve yardımcı oluyor. İstanbul'dan özellikle bu plajdan yararlanmak için geliyoruz. Çok memnunuz' dedi.