Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Of'taki çay üreticilerine yüzde 100 hibeli 75 adet şarjlı sırt tipi çay toplama makinesi dağıttı. Başkan Ahmet Metin Genç, yoğun talep üzerine Of'a 200 makine daha kazandırılacağının müjdesini verdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin artan işçilik maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Of ilçesinde çay üreticilerine yönelik yüzde 100 hibeli şarjlı sırt tipi çay toplama makinesi desteği sağlandı.

Düzenlenen programda kura ile belirlenen 75 üreticiye makineleri teslim edildi. Yaklaşık 8 saatlik çalışma süresinde 600-700 kilogram çay toplama kapasitesine sahip makinelerin, hasat sürecini kolaylaştırması ve üreticilerin işçilik maliyetlerini azaltması hedefleniyor.

Makinelerin dağıtım programına Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, muhtarlar ve çok sayıda üretici katıldı.

ÜRETİCİMİZE DESTEK VERMEK GÖREVİMİZ

Trabzon'un önemli bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Metin Genç, üreticinin yanında olmayı görev kabul ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi bütçesini vatandaşın yararına kullanmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Genç, 'Trabzon'umuzun her tarafı kıymetli ve değerlidir. İleriye doğru fırlayan yıldız gibi bir şehrimiz var. Bir dünya şehri. Dolayısıyla bu şehrin insanına, bu şehrin üreten insanına hizmet etmeyi biz bir vazife olarak telakki ediyoruz' dedi. Çayın Of için önemli bir ürün olduğunu ifade eden Genç, 'Şu anda benim burada Of'taki üreticimize, çiftçimize yaptığım bir lütuf değildir. Benim belediye başkanı olarak görevimdir. Eğer buranın önemli bir ürünü çaysa, çay üreticimizi desteklemek sadece ÇAYKUR'un işi değil, benim de görevimdir. Tarıma bütün gücümüzle destek veriyoruz' diye konuştu.

HEM ÜRETİCİMİZİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRALIM HEM ÇAYIMIZI KORUYALIM

Çay ve fındık üretiminde geçmiş yıllara göre işçilik maliyetlerinin önemli ölçüde arttığına dikkat çeken Başkan Genç, şarjlı makinelerin bu noktada üreticiye önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

Genç, 'Eskiden çoluk çocuk, torun torba bahçeye giriyorduk. Bir aile işletmesi içerisinde bu maliyeti ortaklaşıyorduk. Şimdi maalesef çoluk çocuk ne bahçede, ne fındıklıkta ne çaylıkta. İş kala kala o işin sahibine kalıyor. Onun için bu işi biz de kolaylaştıralım istedik' ifadelerini kullandı. Benzinli makinelerin çaya zarar verebildiğine de dikkat çeken Genç, 'Hem üreticimizin işini kolaylaştıralım hem de şarjlı olsun istedik. Çünkü çay bir defa toplamalık değil. Hasadı öyle yapacaksınız ki, öyle ihtimam göstereceksiniz ki bir sonraki sürgüne de o ürün geçecek. Bütün bunları düşündük' dedi.

OF'A 200 MAKİNE DAHA GELİYOR

İlk etapta 75 makinenin üreticilere teslim edildiğini belirten Başkan Genç, yoğun talep üzerine Of'a 200 makine daha kazandırılacağını açıkladı. Başkan Genç, şunları söyledi: 'Bugün 75 tane verdik. 200 tanesinin de bütçesini yapacağız ve Of'umuza ulaştıracağız inşallah. Eğer biz bu desteklerle üreticimizin yanında olursak bu üretici hem daha mutlu olur, hem kendini daha güçlü hisseder, hem daha çok üretir. Daha çok üretmesi demek Of'un da Trabzon'un da daha çok kazanması demektir. Trabzon fındığıyla, çayıyla, tereyağıyla, bütün ürettikleriyle bir tarım şehriyse Büyükşehir Belediyesinde de Tarım Daire Başkanlığı olması lazım dedik, kurduk. Bütçe ayırdık ve inşallah bu tür desteklerle üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'