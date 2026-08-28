Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm vatandaşları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek Bayrak Yürüyüşüne davet etti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutlayacak. Tüm vatandaşların Zafer Bayramı'nı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bugünün bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Akın, tüm hemşehrilerini 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek Bayrak Yürüyüşüne davet etti.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin azim, inanç ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Akın, 'Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin yokluklar ve imkânsızlıklar içinde başlattığı Kurtuluş Savaşı, 104 yıl önce bugün, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer ile taçlanmıştır. Bu zafer; askeri bir başarı olmasının yanında bağımsızlık ve özgürlük sevdasının, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük kanıtıdır. Türk milletinin, esaret ve boyunduruk kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden bu zafer, bizlere özgür ve bağımsız bir vatan armağan etmiştir.Balıkesir'imiz, Millî Mücadele yıllarında tüm Anadolu'ya umut ışığı olmuş bir direniş merkeziydi. 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde, Balıkesir halkı ayağa kalktı, haksızlığa boyun eğmedi. Çünkü bu toprakların mayası, Kuvayımilliye ruhuyla olgunlaşmıştı.' ifadelerini kullandı.

'KUVAYIMİLLİYE'NİN BAŞŞEHRİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN DE ÖNCÜSÜ OLMUŞTUR'

'Balıkesir'imiz, daima Kuvayımilliye'nin başşehri ve bağımsızlık mücadelesinin öncüsü olmuştur.' diyen Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Bizler bugün özgür bir vatanda yaşıyorsak o gün bu topraklarda canını feda eden yiğitlerimizin sayesinde yaşıyoruz. Milletimizin ortak iradesi ve kardeşliği, ülkemizin en büyük gücüdür. İstiklal Madalyalı bir dedenin torunu olarak Kuvayımilliye ruhunu geleceğe taşımak için var gücümle çabalıyorum. Balıkesir'imiz, dün olduğu gibi bugün de birlik ve beraberliğin, cesaretin ve vatan sevgisinin adı olmaya devam edecektir. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Zafer'in mimarı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!'

AL BAYRAĞIN GÖLGESİNDE YÜREKLER BİR OLACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tüm vatandaşları 30 Ağustos akşamı Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Bayrak Yürüyüşüne davet etti.

19.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanacak olan vatandaşlar, 19.23'te al bayrağın gölgesinde buluşacak. Sırasıyla Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kızılay Caddesi sonrasında da Atatürk Anıtı'nda sona erecek olan bayrak yürüyüşünün ardından Avlu Havuz başında Bodoslama konseri gerçekleşecek.