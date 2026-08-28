Gebze Belediyesi, kentin yüzyıllar boyunca biriktirdiği tarihi ve kültürel mirası koruyarak geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde farklı alanlarda bulunan Osmanlı dönemine ait 172 adet tarihi mezar taşı, Gebze Merkez Mezarlığı'nda bir araya getirilerek koruma altına alındı.

KOCAELİ (İGFA)- Gebze'nin farklı noktalarında bulunan ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan 172 tarihi mezar taşı, Gebze Merkez Mezarlığı içerisindeki 72 ada 3 parselde bir araya getirildi.

Gebze Belediyesi tarafından koruma altına alınan tarihi taşların bulunduğu alan, yapılacak peyzaj düzenlemesi ve çevre duvarlarıyla birlikte halka açık bir sergi alanına dönüştürülecek.

Proje ile yalnızca tarihi eserlerin fiziksel olarak korunması değil, Gebze'nin geçmişine dair önemli izlerin vatandaşlar tarafından görülebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

HER BİR TAŞ İÇİN AYRI ENVANTER HAZIRLANDI

Tarihi mezar taşlarının korunmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Projelendirilecek mezar taşlarının ve bulunduğu alanın lazer taraması gerçekleştirilirken, mevcut durumları fotoğraflanarak ayrıntılı biçimde belgelendi.

Koruma altına alınan 172 taşın her biri için ayrı ayrı envanter çalışması yapıldı. Taşların üzerindeki Osmanlıca kitabeler okutularak günümüz Türkçesine aktarıldı ve elde edilen bilgiler kayıt altına alındı.

Böylece Gebze'nin tarihine ışık tutan bu eserler, yalnızca fiziksel olarak değil, üzerlerinde taşıdıkları bilgilerle birlikte kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmak üzere koruma altına alınmış oldu.

GEBZE'NİN TARİHİNE SAHİP ÇIKILIYOR

Gebze Belediyesi'nin tarihi mirasa yönelik çalışmaları yalnızca mezar taşlarıyla sınırlı kalmıyor. Kentin geçmişten bugüne ulaşan tarihi değerlerinin korunması, restore edilmesi ve yeniden şehir hayatına kazandırılması amacıyla farklı noktalarda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Kentin geçmişine ışık tutan Tarihi Su Sarnıcı ve Tarihi Su Dolabı ise gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla korunarak gelecek nesillere taşınmıştı.

Gebze'nin önemli tarihi yapılarından Tarihi Çarşı Hamamı'nın restorasyonu ise halen devam ediyor. Tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasıyla Gebze'nin kültürel dokusunun önemli parçalarından birinin daha gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

TARİHİ DOKULAR GÜÇLENDİRİLDİ

Gebze'nin simge tarihi yapılarından Eskihisar Kalesi'nin çevre düzenlemesi de tamamlandı. Yapılan çalışmalarla tarihi yapının çevresi daha nitelikli bir görünüme kavuşturulurken, bölgenin kültürel ve turistik değerinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Öte yandan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin arkasında bulunan alan kamulaştırılarak tarihi alanın bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Kamuya kazandırılan alanla birlikte Gebze'nin tarihi merkezindeki önemli bir bölgenin gelecek nesillere aktarılmasının da önü açıldı.