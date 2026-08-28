Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), iş arayan vatandaşlarla işverenleri buluşturarak istihdam süreçlerine katkı sunmaya devam ediyor

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi (BEYKAM), iş arayanlarla işverenleri aynı platformda buluşturarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor. İş arayanların eğitim, deneyim ve mesleki yetkinliklerini, işverenlerin personel ihtiyaçlarıyla eşleştiren merkez, vatandaşların iş arama süreçlerinde yol gösterici bir rol üstleniyor.

BEYKAM aracılığıyla vatandaşların farklı sektörlerdeki iş ilanlarına ulaşması ve niteliklerine uygun pozisyonlara yönlendirilmesi sağlanırken, işverenlerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına daha hızlı ulaşmasına destek olunuyor.

BEYKAM'ın çalışmaları yalnızca merkez bünyesinde yürütülen hizmetlerle sınırlı kalmıyor. Beylikdüzü başta olmak üzere çevre bölgelerde faaliyet gösteren firma ve iş yerleri ziyaret edilerek işverenlerin insan kaynağı ihtiyaçları hakkında doğrudan bilgi alınıyor. Firmaların açık pozisyonları ve aradıkları nitelikler belirlenerek BEYKAM bünyesindeki uygun adaylarla eşleştirme yapılıyor. Firmalarla kurulan iş birlikleri doğrultusunda oluşturulan iş ilanları ise BEYKAM'ın iletişim kanalları aracılığıyla iş arayan vatandaşlara ulaştırılıyor. Öte yandan ihtiyaca göre toplu mülakat ve işe alım organizasyonları da BEYKAM bünyesinde düzenlenerek iş arayanlarla firmaların insan kaynakları temsilcileri doğrudan bir araya getiriliyor.

KARİYER GELİŞİMİ DE DESTEKLENİYOR

BEYKAM, istihdamın yanı sıra vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve kariyer programları da düzenliyor. Bu çalışmalarla vatandaşların sahip oldukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha güçlü şekilde hazırlanabilmeleri hedefleniyor. Kariyer yolculuğunun her anında iş arayanların yanında olan BEYKAM, kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ve gelişim fırsatlarına erişimi de destekliyor.