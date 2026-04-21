TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak olan kültür ve sanat merkezinin uygulama projesi, ulusal mimarlık yarışmasıyla belirlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve jüri üyelerinin katıldığı toplantıda yarışma takvimi netleştirilerek proje için ilk adım atılmış oldu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Atapark'taki Devlet Tiyatrosu'nun yerine çok kapsamlı bir kültür ve sanat merkezi inşa edecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip olacak merkezin uygulama projesi için ulusal mimarlık yarışması düzenlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve jüri üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yarışma süreci konuşuldu ve takvim netleştirildi.

YARIŞMA SONUÇLARI EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Yaklaşık 4 ay sürecek yarışma 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Proje teslimleri 27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Jüri değerlendirme süreci 6-10 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarışma sonuçları ise 14 Eylül 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanacak.

JÜRİDE ÖDÜLLÜ MİMARLAR

Yarışmanın asıl jürisi, 70'ten fazla projede ödül almış yüksek mimar Semra Uygur, yüksek mimar Cem Sorguç, yüksek mimar Melike Altınışık, mimar Ahmet Öksüz ve inşaat mühendisi Ahmet Altunışık'tan oluştu.

DANIŞMAN JÜRİDE ODA BAŞKANLARI YER ALDI

Danışman jüride ise şu isimler yer aldı: Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Serbülent Vural, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şube Başkanı Doruk Görkem Özkan, Trabzon Tiyatro Müdürü Ahmet Uzuner, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Özgür Aşık ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu.

TRABZON'A YAKIŞAN BİR ESER OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kültür ve sanat merkezi için süreci resmen başlattıklarını belirterek, 'Şehrimizin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracak önemli bir proje için ilk adımı attık. Mevcut Devlet Tiyatrosu'nun yerine inşa edeceğimiz bu merkez, açık-kapalı yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak ve 6 bin 250 metrekarelik bir parsel üzerinde yükselecek. Projemizi, ulusal mimarlık yarışması yoluyla elde edeceğimiz nitelikli bir tasarım doğrultusunda hayata geçireceğiz. Bu yaklaşımımızla hem mimari kaliteyi artırmayı hem de ortak akıl gücünü ortaya koymayı hedefliyoruz. İnşa edeceğimiz binanın içerisinde Haluk Ongan Sahnesi başta olmak üzere tiyatro salonları, sergi alanları, çok amaçlı salon, atölye alanları ve çeşitli etkinlik salonları yer alacak. Ayrıca otopark alanlarıyla da hemşehrilerimizin erişimini kolaylaştıracağız. Şehrimize yakışır bir eser olacak' dedi.