İSTANBUL (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği 'Beylikdüzü 23 Nisan 11. Çocuk Şenliği' ile kutlanacak.

23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek şenlik kapsamında; Yaşam Vadisi 1. Etap, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Yakuplu Kent Ormanı ve Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı olmak üzere dört ayrı noktada çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Çocuklar ve aileleri; teknoloji alanı, spor etkinlikleri, 200 farklı atölye ile eğlence dolu anlar yaşayacak.

ETKİNLİKLER VADİ'DEN KENT ORMANLARINA UZANACAK

23 Nisan günü ilk olarak saat 10.00'da Yaşam Vadisi 1.Etap'ta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Saat 12.00'da Yaşam Vadisi 1. Etap'ta başlayacak şenlikte, gün boyu atölyeler ve gösteriler çocuklarla buluşacak.

Aynı gün Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde de İBB iş birliğiyle çocuklara özel etkinlikler düzenlenecek. 24 Nisan'da 16.00-19.00 saatleri arasında Yaşam Vadisi'nde atölye çalışmaları devam ederken, ek olarak 25 Nisan'da Yakuplu Kent Ormanı'nda, 26 Nisan'da ise Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'ndaki etkinliklerle kutlamalar doğayla iç içe sürecek.

Bu özel programla, 23 Nisan'ın ruhuna uygun olarak çocukların neşesi ve yaratıcılığı ön plana çıkarken, aileler de birlikte keyifli vakit geçirme imkânı bulacak.