TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece etkili olan kar yağışının ardından şehir merkezinde kar temizleme seferberliği başlattı.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya çıkan ekipler, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için yoğun çaba harcıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, toplam 240 personel ve 24 araç görev alıyor.

Çalışmalar kapsamında yaya kaldırımları, otobüs durakları, üst geçitler, park alanları, kamu kurumları, ibadethaneler ve hastane önlerinde kar temizliği yapılırken, buzlanma riski bulunan noktalarda da önleyici tedbirler alınıyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sürdürülen çalışmalarla günlük yaşamın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca bazı mahallelerde kar nedeniyle kırılan ve tehlike arz eden ağaçlarda da budama çalışmaları yapılıyor.

TÜM TEDBİRLER ALINIYOR

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının kent genelinde aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, 'Vatandaşlarımızın günlük hayatının olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz görev başındadır. Parklar, kaldırımlar, üst geçitler, ibadethaneler, kamu kurumları ve hastane çevreleri başta olmak üzere şehir merkezinde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır' denildi.