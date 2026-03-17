Manisa Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde il genelindeki tüm şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehit kabirlerini ziyarete uygun hale getirdi. Ekipler, il genelinde bulunan tüm şehitliklerdeki kabirlerin üst yapı temizliklerini ve bakımlarını titizlikle tamamladı. Çalışmalar kapsamında, zamanla eskiyen Türk Bayrakları yenileriyle değiştirilirken, kabirlerin çevresi mevsimlik çiçeklerle donatıldı.

Vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için her türlü hassasiyeti gösterdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatanımızın bağımsızlığı için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı emanete sahip çıkmak ve hatıralarını en iyi şekilde muhafaza etmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Mezarlıklar Dairesi ekiplerimiz, hem 18 Mart törenleri hem de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde şehitliklerimizde gerekli tüm bakım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. Şehitlerimizin kabirlerindeki ay-yıldızlı bayraklarımızı yeniledik ve kabirlerini çiçeklerle donattık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.' dedi.