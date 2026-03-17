Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi artan ziyaretçi ilgisiyle 2026'da turizmde yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Şanlıurfa, Ramazan Bayramı öncesinde ziyaretçi akınına hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı için turizmde yeni bir rekor beklendiğini açıkladı.

Kentin en önemli destinasyonları arasında yer alan Göbeklitepe, Karahantepe, Balıklıgöl, Harran ve Halfeti, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirterek tüm ziyaretçilere çağrıda bulundu. Gülpınar, 'Şanlıurfa'nın turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Herkesi bu eşsiz şehri keşfetmeye bekliyoruz' dedi. Başkan Gülpınar, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte şehirde turizm hareketliliğinin daha da artması beklenirken, yetkililer hem yerli hem de yabancı turistleri bu kadim şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmeye davet ederken, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek iyi dileklerini paylaştı.

ŞANLIURFA TURİZMDE YENİ REKOR BEKLİYOR!



Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte 2026 yılında turizmde yeni bir rekor hedefliyor.



— Şanlıurfa Büyükşehir ???????? (@sanliurfabld) March 17, 2026