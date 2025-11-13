TRABZON (İGFA) - Trabzon'un geleceğini planlı, sağlıklı ve güvenli biçimde şekillendirmek amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yapılacak çalışma 17 ilçeyi kapsayacak.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma ile Trabzon'un kentsel yapısı bütüncül bir bakışla ele alınacak. Belge kapsamında, afet riski taşıyan bölgelerin belirlenmesi, plansız yapılaşmanın önüne geçilmesi, mühendislik hizmeti yetersiz yapı stokunun tespiti ve kent siluetini koruyacak dönüşüm modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kısa, orta ve uzun vadede uygulanacak eylemler, etaplamalar ve finansal modellerle desteklenmiş bir yol haritası hazırlanacak.

TRABZON'U GÜVENLİ VE PLANLI BİR GELECEĞE TAŞIYORUZ

Kentsel dönüşüm stratejisiyle şehrin geleceğini şekillendirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şu ifadeleri kullandı: 'Trabzon'un her ilçesinde daha güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanları oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu strateji belgesi, kentin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de güvence altına alacak bir yol haritasıdır. İmar ve Şehircilik Dairemiz, bu süreci bilimsel temellere dayalı, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüyor. Dönüşümde amacımız, sadece eski yapıların yıkılması değil, her ilçemizin sosyo-kültürel dokusuna uygun, kimlikli ve estetik yeni alanlar kazandırmaktır. Kentsel dönüşüm, Trabzon'un geleceğini planlı, dayanıklı ve yaşanabilir biçimde inşa etmenin en güçlü adımı olacaktır.'