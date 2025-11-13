ORDU (İGFA) - İmalatçı firma tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında telesiyejlerin genel bakımları, fren ve hidrolik bakımları, motor revizyonları gerçekleştiriliyor.

Pistlerin hazırlanmasını sağlayan kar ezme araçlarının (snowtrack) ve pist güvenliğinde önemli rol oynayan kar motorlarının da genel bakımları ve revizyonlarının yapıldığı çalışmada tüm bakımlar orijinal yedek parçalar ile eksiksiz bir şekilde tamamlanıyor. Yapılan hazırlıklar ile tesis kışa hazır hale getiriliyor.

Çambaşı'ndan sonra Altınordu'da bulunan teleferik tesisinin bakımına başlanacak. Aralık ve Mart aylarında imalatçı firma tarafından yapılması planlanan bakımlar kapsamında rulman değişimleri, elektrik motoru revizyonu ve hat üzerinde mekanik ve elektrik bakımları yapılacak.

Bakımlar orijinal yedek parçalar kullanılarak imalatçı firmanın hazırladığı kullanım kılavuzuna göre eksiksiz bir şekilde tamamlanacak.

Her iki tesisin bakım maliyetinin 30 milyon lirayı bulacağı belirtildi.