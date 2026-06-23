Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın' projesiyle hem çevre bilincini artırmayı hem de çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi hedefliyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları konusunda toplumsal dayanışmayı artırmak için 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın' projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ortahisar ilçesindeki Beşirli Anaokulu öğrencileri, özel gereksinimli ihtiyaç sahibi bireylere akülü sandalye temin edilmesine katkı sağlamak amacıyla plastik pet şişe kapakları topladı.

Etkinlikte minik öğrenciler, geri dönüşümün önemini öğrenirken çevreyi korumanın yanı sıra dayanışma ve paylaşma bilinci konusunda da farkındalık kazandı.

Projeye destek veren öğrenci ve öğretmenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

SIFIR ATIK HEDEFİMİZ SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, 'Geleceğimiz olan çocuklarımızda çevre bilinci ve dayanışma kültürünün gelişmesini önemsiyoruz. Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda hem çevreyi koruyan hem de sosyal fayda sağlayan projelerimizi sürdüreceğiz' ifadelerine yer verildi.