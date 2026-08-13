Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisinden diplomasiye kadar birçok alanda güçlendiğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması hayati önemdedir' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin uluslararası sistemde yaşanan dönüşüm karşısında hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, savunma sanayisi, diplomasi ve kurumsal kapasite vurgusu yaptı.

'YENİ SİSTEMİN KUTUP BAŞLARINDAN BİRİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin güç tazelediğini ifade eden Erdoğan, ülkenin değişen küresel dengeler içerisinde yeni bir konum inşa ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken; biz, yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz' dedi.

Askerî caydırıcılığın diplomatik hamleler ve stratejik ortaklıklarla güçlendirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, köklü kurumların liyakatli kadrolarla tahkim edildiğini, savunma sanayisinin ise yerli insan kaynağı ve mühendislerle geliştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse, bu en başta şehit ve gazilerimiz sayesindedir.



Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak, bizim: pic.twitter.com/1hdloSuAGv — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 13, 2026

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Konuşmasında şehit ve gazileri de anan Erdoğan, Türkiye'nin güvenliğinin onların fedakârlıkları sayesinde sağlandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse, bu en başta şehit ve gazilerimiz sayesindedir' ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazilerin emanetine sahip çıkmanın öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, ülkeyi daha müreffeh yarınlara taşıma hedefini yinelerken, terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge' vizyonunun hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, on binlerce can kaybına ve Türkiye'nin 40 yılına mal olan terör meselesinin devlet ve millet iş birliğiyle kalıcı olarak çözüleceğini ifade etti.