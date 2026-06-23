Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çatalpınar ilçesinde vatandaşların yıllardır hasretle beklediği Karşıyaka Mahallesi Fatsa-Aybastı karayolu bağlantısı sıcak asfaltla buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu'da hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları konfora kavuşturuluyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun bir çalışma ile genişletilmesini sağladığı Çatalpınar ilçesine bağlı 2 km'lik Karşıyaka, Yeni Mahalle ve Karahasan Mahallesi bağlantı yolu sıcak asfalt ile buluşturuldu.

'TOZDAN, TOPRAKTAN KURTULDUK'

Çatalpınar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Recep Ali Tonbaz yıllardır bekledikleri asfalta kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmayı sevinçle karşılayan mahalle sakinleri ise duygu ve düşüncelerini paylaştı.

'Yıllardır bu yolun asfaltlanmasını bekliyorduk. Tozdan, topraktan durulmaz haldeydi. Şimdi yapılan çalışmalar ile bu sıkıntıdan kurtulduk. Verilen hizmet dolayısıyla Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'