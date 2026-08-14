Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz ay Şehzadeler ilçesinde meydana gelen yangında arı kovanları zarar gören üretici Şehbaz Gündoğdu'ya yüzde 100 hibe desteğiyle 20 adet arı kovanı teslim etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Şehzadeler ilçesi Harmandalı Mahallesi Ilıca mevkisindeki TİGEM arazisinde meydana gelen yangında, arıcı Şehbaz Gündoğdu'ya ait arılı ve boş olmak üzere toplam 140 kovan zarar gördü.

Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hazırlanan tutanakla yangın nedeniyle oluşan zarar tespit edildi.

Yangının ardından üreticinin yeniden üretime devam edebilmesi amacıyla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu'ya yüzde 100 hibe desteğiyle 20 adet Langstroth tipi arı kovanı sağladı. Çift katlı, plastik tabanlı ve polen tuzaklı olarak hazırlanan, ahşap malzemeden üretilen kovanlar, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üreticiye teslim edildi.

Destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren arıcı Şehbaz Gündoğdu, sağlanan kovanlarla üretimine devam edeceğini belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.