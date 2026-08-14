Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '5. Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri' başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl beşincisini düzenlediği 'Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri' başladı. Esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı ve çok sayıda renkli etkinliğin yapılacağı 'Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri' 16 Ağustos Pazar gününe kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri'nin ilk gününde Kapu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından; esnaflar ve davetlilerin katılımıyla Aziziye Camii önünde Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ve Toyga Çorbası ikramı yapıldı.

ETKİNLİKLER 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

'Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri' kapsamında Bedesten ve Türbeönü Çarşıları, alışverişin yanı sıra farklı etkinliklerle de ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkânı sunacak.

16 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri'nde; antika pazarı, müzayede programları, sokak sanatçıları, çocuklar için hazırlanan etkinlikler ve geleneksel ikramlarla Konyalılar ve şehir dışından gelen ziyaretçiler için güzel bir buluşma noktası olacak.

Esnafın yüzde 30'a varan indirimler yapacağı '5. Tarihi Çarşılar Alışveriş Günleri' 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.