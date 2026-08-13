ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri ve yolsuzlukla mücadelede kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak Federal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Muhammed Ali Lami ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Irak ilişkilerinin yanı sıra iki ülke kurumları arasındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini bildirdi.

GÜNDEMDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Görüşmede başta yolsuzlukla mücadele olmak üzere kurumlar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik imkanların ele alındığı belirtildi. Yılmaz, Irak'ın güvenlik, istikrar ve refahını Türkiye açısından stratejik önemde gördüklerini ifade ederek, Irak devlet kurumlarının güçlendirilmesine yönelik çabaları desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muhammed Ali Lami'ye ziyaretinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.