Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren GASMEK'in yaz okullarında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen GASMEK Olimpiyatları Yaz Okulu Finali'nde hem öğrendiklerini sergiledi hem de doyasıya eğlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Çocukların yaz tatilini eğitim, sanat ve etkinliklerle değerlendirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), yaz okulu programlarıyla çocukların gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda 7-15 yaş grubundaki 100 öğrenci, belirlenen 11 farklı alanda bilgi, beceri ve yeteneklerini Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen GASMEK Olimpiyatları Yaz Okulu Finali'nde sergiledi.

GASMEK Olimpiyatları ile yaz boyunca aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak ortaya koyan öğrenciler, rekabet ve eğlencenin bir arada yaşandığı final programında heyecan dolu anlar yaşadı. Program, çocukların farklı yetenek alanlarında kendilerini geliştirmelerine ve özgüven kazanmalarına katkı sunan bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

161 BRANŞTA 16 BİN 300 ÖĞRENCİ

Bu yıl düzenlenen GASMEK Yaz Kursları kapsamında 36 eğitim merkezinde 161 farklı branşta toplam 16 bin 300 öğrenci ve kursiyere eğitim verildi. 7 yaş ve üzeri çocuklara yönelik programlarda, bilişim teknolojileri, robotik kodlama, gastronomi, kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında çeşitli eğitimler düzenlendi. Programlarla çocukların akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel becerilerinin de desteklenmesi hedeflendi.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Feray Yılmaz, Başkan Fatma Şahin'in gençlerin eğitimi ve sosyalleşmesinin yanı sıra kadınlara yönelik çalışmalara verdiği destekle her zaman onların yanında olduğunu hissettirdiğini belirterek, 'Şehrimizin dört bir yanında açtığımız merkezlerle gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın her alanda sosyalleştiği, eğitim aldığı, hizmet gördüğü, bir araya geldiği alanlar inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Büyükşehir Belediyesi olmak sadece yol, köprü ve bina dikmekle, altyapı ve üst yapı hizmetlerinin ibaret bir hizmet olmuyor. İnsanların gönlüne dokunan, sosyalleştiği, bir araya geldiği, eğitim aldığı alanlarda da önemli çalışmalar yapmanız gerekiyor. Başkanımızın liderliğiyle Türkiye'ye örnek çalışmaları şehrimizde yapmaya gayret ediyoruz' dedi.

Başkan Vekili Feray Yılmaz, konuşmasının devamında GASMEK'lerde görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek, 'Burada aslında yaptığımız merkezlerle açtığımız kurslarla çocuklarımızın, gençlerimizin her alanda eğitim alması için fırsat oluşturuyoruz. Bunun bir anlamda en önemli kısmı da fırsat eşitliği. Çünkü istiyoruz ki kadınlarımız evlerinden çıksın, sosyalleşsin, eğitim alsın, mutlu olsun eve döndüğünde kadın mutlu, aile mutlu, çocuk mutlu, şehir mutlu. Birçok alanda eğitimler veriliyor. Çocuklar çalışmalarıyla çok güzel derece yapan çocuklarımızı da gördük. Bunlar bize gerçekten mutluluk veriyor. Çünkü burada çok ciddi emek gösteriliyor.' diye konuştu.