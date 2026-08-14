Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi'nde hayvancılık, tarımsal sulama ve olası yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere çok amaçlı gölet inşa ediyor. Yaklaşık 24-25 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olması planlanan göletin, bölgenin su ihtiyacına uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

MANİSA (İGFA) - Kırsal mahallelerde üretimi destekleyen ve doğal afetlere karşı hazırlığı güçlendiren yatırımlarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kemer Mahallesi'nde yapımı devam eden göletle bölgenin önemli bir ihtiyacına çözüm oluşturmayı amaçlıyor. Gölet; hayvan içme suyu, tarımsal sulama ve olası yangınlarda müdahale çalışmalarında kullanılabilecek şekilde projelendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi personeli, Yüksek Jeoloji Mühendisi Bozkurt İbrim, göletin bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda planlandığını belirtti. İbrim, 'Gölet, hayvan içme suyu, tarımsal sulama ve olası yangınlarda kullanılabilecek şekilde projelendirildi. Özellikle yangınlarda helikopterlerin su alabilmesi için göletin derinliği bu ihtiyaca göre belirlendi. Amacımız yalnızca bugünün değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların da karşılanabileceği kalıcı bir su kaynağı oluşturmak' dedi.

Göletin yaklaşık 100 metreye 100 metre ölçülerinde olması ve 2,5-3 metre derinliğe ulaşması planlanıyor. Zeminin yapısına bağlı olarak kapasitenin artırılabileceğini belirten İbrim, göletin yaklaşık 24-25 bin metreküp su tutmasının öngörüldüğünü ifade etti.