ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), organ nakli bekleyen bir hastanın hayata tutunabilmesi için gerçekleştirilen hava ambulans görevine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın paylaşımına göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı bünyesindeki ambulans uçak, acil kalp nakli bekleyen bir hasta için görevlendirildi.

Ambulans uçak, Bandırma/Balıkesir'den aldığı kalp greftini İstanbul'a kısa sürede ulaştırdı. Böylece nakil için gerekli organın hastaneye zamanında sevk edilmesi sağlandı.

MSB, göreve ilişkin paylaşımında 'Umuda açılan kanatlarımız, bu kez şifa bekleyen bir vatandaşımız için havalandı' ifadelerini kullanarak, operasyonda görev alan personele teşekkür etti.