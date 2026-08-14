Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini daha keyifli ve verimli geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği 'Mahallemde Neşe Var' etkinliğinin yeni durağı Söğütlü Yeniköy Mahallesi oldu. Renkli etkinliklerde bir araya gelen çocuklar, aileleriyle birlikte eğlence dolu bir akşam yaşadı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Neşe Var' etkinliği, bu kez Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde çocuklarla buluştu.

Mahallede gerçekleştirilen programa çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik alanında düzenlenen yüz boyama çalışmalarıyla çocuklar rengârenk karakterlere dönüşürken, gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Programın en renkli anlarından biri ise geleneksel gölge oyunu gösterisi oldu. Gösteriyi aileleriyle birlikte takip eden çocuklar, eğlenceli sahnelerde kahkaha dolu anlar yaşadı. Yeniköy'de kurulan etkinlik alanı, akşam boyunca çocukların neşesine ve ailelerin mutluluğuna sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı ilçelerinde çocukların hayatına dokunmaya, yüzlerini güldürmeye ve mutluluklarına ortak olmaya 'Mahallemde Neşe Var' etkinliğiyle devam edecek.