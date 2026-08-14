15-16 Ağustos'ta 29 ülkeden 17 takım ve 119 sporcunun katılımı ile Ordu'da düzenlenecek ve büyük bir heyecana sahne olacak olan Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları öncesi basın mensuplarını katılımı ile lansman Toplantısı gerçekleştirildi.

ORDU (İGFA) - Karadeniz'in yükselen değeri Ordu, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan 'Ordu Coast to Summit' (Kıyıdan Zirveye) ve 'Ordu Black Sea Classic' (Karadeniz Klasiği) yarışları, 15-16 Ağustos'ta düzenlenecek.

YARIŞLARIN LANSMANI YAPILDI

Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları öncesinde takımların ve parkurların tanıtımı amacıyla lansman Toplantısı düzenlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen lansmana Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat, protokol üyeleri, takım yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

BAŞKAN VEKİLİ İNANIR: 'ORDU'NUN EŞSİZ DOĞASINI VE MİSAFİRPERVERLİĞİNİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

Parkur ve takımların tanıtılması ile başlayan toplantıda konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin inanır, konuşmasına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in selamlarını ileterek başladı.

Organizasyonun bir yarıştan daha fazlası olduğunu ve Ordu'nun güzelliklerini dünyaya göstereceklerini aktaran Başkan Vekili İnanır, 'Ordu'muz bu hafta sonu uluslararası çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın girişimleri ile gerçekleşecek olan Tour Of Ordu Uluslararası Bisiklet Yarışları'nın ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sadece bir bisiklet yarışı değil, Ordu'muzun eşsiz doğasının, masmavi denizinin, yemyeşil yaylalarının, turizm potansiyelinin ve misafirperverliğinin tüm dünyaya tanıtılacağı ve ilimizin marka değerine katkı sağlayacak bir organizasyondur' dedi.

BİSİKLET FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ FIRAT: 'ORDU'DAKİ YARIŞLARIMIZ GELECEKTEDE DEVAM EDECEK'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ise konuşmasında Ordu'daki yarışların artarak devam edeceğini söyledi.

Ordu'nun dünyaya tanıtımı için önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çeken Fırat, 'Ordu'da bu organizasyonun yapılması çok önemli. Önümüzdeki dönemde de bu yarışları bir üst kategoriye çıkararak gerçekleştirme amaç ve hedefi içerisindeyiz. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcular Ordu'ya geliyorlar. Ordu'nun dünya gündeminde olması ve tanınırlığı açısından gerçekten önemli bir unsur. Bu yarışların gerçekleşmesinde bize önemli destekler veren başta Ordu Valiliğimize, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

ORDU'NUN GÜZELLİKLERİ DÜNYA VİTRİNİNE ÇIKACAK

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve UCI 1.2 kategorisinde düzenlenecek yarışlar ile 29 ülkeden 17 profesyonel takım ve 119 sporcu Ordu'da buluşturulacak. Yarışlar, dünya sıralaması için puan kazandırması dolayısıyla tüm dünyada dikkatle izlenecek. Organizasyon sayesinde hem sporcular eşsiz bir yarış deneyimi yaşayacak hem de Ordu'nun doğal güzellikleri dünya vitrinine çıkacak. 19 ilçeyi kapsayan yarışlar milyonlarca seyirciye ulaşacak ve bölgenin turizm, ekonomi ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

DENİZDEN YAYLAYA

İki gün sürecek yarışlarda bisikletçileri birbirinden zorlu iki parkur bekliyor. 15 Ağustos'ta deniz kıyısındaki Altınordu Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda başlayacak 95.7 kilometrelik yarış, Keyfalan Yaylası'nda finiş yapacak.

Maksimum eğimin yüzde 14.9'a ulaştığı parkur, toplam 1686 metre irtifa kazanımına sahip. Startı yine Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda verilecek ve Aybastı Perşembe Yaylası'nda sona erecek 112 kilometrelik yarış ise 16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 2 bin 794 metre yükseklik kazanımına sahip parkur, maksimum yüzde 11'lik eğimiyle sporcuları hayli zorlayacak.