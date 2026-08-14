Giresun Belediyesi, kentte etkili olan sağanak yağışın ardından sel ve su baskınlarından zarar gören ilçelere tüm imkânlarıyla destek veriyor.

GİRESUN (İGFA) - Yağışın ilk dakikalarından itibaren harekete geçen Giresun Belediyesi, araç, gereç ve ekipmanlarıyla sahada seferber olarak yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başta Giresun'un Keşap ilçesi ile Duroğlu Beldesi olmak üzere selden etkilenen bölgelerde vidanjör, motopomp, JCB, arama-kurtarma ve yıkama araçları ile belediyenin sahip olduğu tüm imkânlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Giresun Belediyesi ekipleri, hasarın giderilmesi, su baskınlarının tahliyesi ve yaşamın normale dönmesi için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

GİRESUN BELEDİYESİ SEFERBER OLDU

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin il dışında bulunması nedeniyle çalışmaları Giresun Belediye Başkan Vekili Salih Önal, Belediye Başkan Yardımcıları Volkan Turgut ve Mehmet Ali Akten ile ilgili müdürlüklerin yetkilileri sahada koordine ediyor.

Giresun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, selden zarar gören bölgelerde yürütülen çalışmalara aktif olarak katılıyor.

Belediye heyeti, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan ve Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin'in yanı sıra ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen belediye yetkilileri, ihtiyaç ve talepler konusunda da ilgili yerel yönetimlerle koordinasyon sağladı.

BAŞKAN KÖSE'NİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI İLETİLDİ

Öte yandan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'nin il dışında olması sebebiyle ilçe ziyaretlerinde bulunan Giresun Belediye Başkan Vekili Salih Önal, Belediye Başkanlarına ve Giresunlulara Başkan Köse'nin geçmiş olsun mesajını ileterek, Giresun Belediyesi olarak tüm imkânlarla sahada olduklarını vurguladı.