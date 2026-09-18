Bursa'da İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi iş birliğiyle hayata geçirilen Sınırsız Camiler Projesi kapsamında ikinci uygulama Hacı Lütfullah Camii'nde gerçekleştirildi. Cami çevresindeki duvarlar kaldırılırken, bahçe ve kaldırım bütünleşik bir görünüme kavuşturuldu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi iş birliğiyle başlatılan Sınırsız Camiler Projesi, cami bahçelerini çevreleyen duvarların kaldırılarak bu alanların mahalle hayatıyla daha fazla bütünleşmesini amaçlıyor. Proje ile camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar olarak değil, mahalle sakinlerinin sosyalleşebileceği, vakit geçirebileceği ve huzur bulabileceği kamusal alanlar olarak da değerlendirilmesi hedefleniyor.

CAMİ ÇEVRESİ AÇIK VE FERAH BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Projenin ilk uygulaması Fatih Camii'nde gerçekleştirilirken, ikinci uygulama ise Hacı Lütfullah Camii'nde hayata geçirildi. Hacı Lütfullah Camii'nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, camiyi çevreleyen duvarlar yıkılarak alanın daha açık ve erişilebilir bir görünüme kavuşması sağlandı. Cami bahçesi ile kaldırımı bütünleştirmek amacıyla parke taş ve bordür uygulaması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 300 metrekare parke taş ve 80 metre bordür uygulaması yapıldı. Ayrıca cami bahçesinde cenaze namazlarının kılındığı alanda saf düzeninin daha sağlıklı oluşturulabilmesi amacıyla desenli taşlarla özel bir düzenleme gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte cami çevresinin hem kullanım kolaylığı hem de kent estetiği açısından daha işlevsel bir yapıya kavuşması sağlandı.

BAŞKAN TABAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler Hacı Lütfullah Camii'nde yapılan düzenlemeleri yerinde inceledi. Cemaat ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen protokol üyeleri, gerçekleştirilen düzenlemenin mahalle sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.