Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi hizmet binasına gelen Kızılay Mobil Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi toplumda farkındalığı ve dayanışmayı artıracak projelere destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda belediye hizmet binasında Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası hem belediye personeli hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da bağışa destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kan verdi. Belediye hizmet binasına kurulan platformda, personel ve vatandaşlardan doktor kontrolünde toplanan kanlar, bekleyen hastalara ulaştırılıyor.

Kan bağışının hayat kurtaran önemli bir dayanışma örneği olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 'Kızılay tarafından belediyemizin hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına personellerimizin ve vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Ben de bu anlamlı kampanyaya kan bağışında bulunarak destek verdim. Kan bağışının düzenli ve gönüllü olarak yapılması, kan ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın tedavilerine katkı sağlarken toplumsal dayanışmanın da güçlenmesine vesile oluyor. Her bağışın bir hayat için umut olduğunu unutmadan vatandaşlarımızı kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Kampanyaya destek veren tüm personelimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bağışlanan kanların ihtiyaç sahiplerine şifa olmasını temenni ediyorum' dedi.