Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl'de 105 Ada Fabrikalar Bölgesi, Karalar Bölgesi ve Kozluca Bulvarı'nda devam eden Büyükşehir yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan Vekili Biba, 'Yıl içerisinde şehir genelinde 300 bin tonu aşan asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunu artırmaya da kararlıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şahin Biba öncülüğünde ulaşım yatırımlarına hız verdi. İnegöl ilçesinde ziyaretlerde bulanan Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve mahalle muhtarları ile birlikte sırasıyla çalışmaların devam ettiği 105 Ada Fabrikalar Bölgesi, Karalar Bölgesi ve Kozluca Bulvarı'ndaki ulaşım yatırımlarını yerinde inceledi.

'ULAŞIMLA İLGİLİ BÜTÇEMİZİ CİDDİ MANADA ARTIRDIK'

Yapılan incelemelerin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın hızla büyüyen bir büyükşehir haline geldiğini ve altyapı ihtiyacının her geçen gün arttığını vurgulayarak, 'Bursa'nın en büyük eksiği altyapıdır. Bizler de altyapıya yoğunlaştık. Sadece İnegöl'de değil Bursa'nın her köşesinde çalışmaları yürütüyoruz. Ulaşım yatırımlarında ise yıl içerisinde 300 bin tonu aşan asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunu artırmaya da kararlıyız. 2027'de de ulaşımla ilgili bütçemizi ciddi manada artırdık. Bursa'da artık altyapı ve üstyapı eksiğini konuşmamalıyız. Bu açığı kapatmak için tüm ilçe belediye başkanlarımızla beraber el birliğiyle çalışacağız. Bursalı hemşehrilerimize layık olacağız' dedi.

'EN BÜYÜK KATKIYI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ALIYORUZ'

İnegöl ilçesine yapılan yatırımlardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban,' İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak eksiklikleri bir bir tamamlıyoruz. En büyük katkıyı Büyükşehir Belediyesi'nden alıyoruz. Uyum içerisinde çalışıldığında neler olabildiğini yaşayarak görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya ve ekibine teşekkür ediyorum' dedi.

BÜYÜKŞEHİR ELİYLE İNEGÖL'DE YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 80 fabrika ve 250 işletmenin faaliyet gösterdiği Akhisar Mahallesi 105 Ada Fabrikalar Bölgesi'nde bulunan 14 sokakta, toplam 7 bin 700 metrelik güzergahta üretim alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar yürütülüyor. Karalar Caddesi'nin ise 930 metrekarelik bölümünde, 8 bin 500 metreküp kazı ve 12 bin ton dolgu tamamlandı. Diğer yandan toplam 1,75 kilometre uzunluğundaki Kozluca Bulvarı'nın 900 metrelik bölümünde asfalt kaplama tamamlanırken, alanın 850 metrelik bölümünde ise yol yapım ve asfalt kaplama çalışmaları sürüyor.