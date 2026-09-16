Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve restorasyonları tamamlanan 5 cami ile Kahramanmaraş Kalesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen tarihî mirası koruma ve yeniden ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında restorasyonu tamamlanan Kahramanmaraş Kalesi yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Bakan Ersoy, kentte restorasyonları tamamlanan Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin de ibadete açıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde kültür varlıkları, vakıf eserleri ve müzelerde sürdürülen inşa, ihya ve restorasyon çalışmalarını anlattı.

'MARAŞ'IN KURTULUŞ MÜCADELESİNİN SİMGESİ'

Kahramanmaraş Kalesi'ni, kentin kurtuluş mücadelesinin ve şehrin simgesel hafızasının önemli bir parçası olarak nitelendiren Ersoy, kalenin yeniden ziyarete açıldığını belirtti. Depremler dolayısıyla kalenin güneybatı surlarının bir bölümünün yıkıldığını, kuzeydoğu surlarında ise zemin hareketleri ve hasarlar meydana geldiğini hatırlatarak, yapılan çalışmalarla yapının özgün dokusuna uygun biçimde yeniden ayağa kaldırıldığını söyleyen Bakan Ersoy, 6 Şubat depremlerinin bıraktığı derin izlere değinerek, devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren 11 ilde bütün imkânlarını seferber ettiğini ifade etti.

Bakanlık olarak yalnızca vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda Türk milletinin kültür varlıklarını korumak için de kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Ersoy, '3 yılda şehirler inşa ettik' dedi.

KALE İÇİN YENİ ZİYARETÇİ DÜZENİ

Restorasyon kapsamında kalede yalnızca onarım yapılmadığını, ziyaretçi deneyimini güçlendirecek yeni düzenlemelerin de hayata geçirildiğini aktaran Ersoy, ağır hasar gören eski merkez yerine yeni bir ziyaretçi karşılama merkezi inşa edildiğini, yürüyüş yollarının düzenlendiğini ve bilgilendirme sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

Kültürel mirasın korunmasının geçmişe saygı kadar geleceğe karşı sorumluluk olduğunu vurgulayan Ersoy, restorasyonun yalnızca yıkılanı yeniden yapmak değil, tarihî eserin özgün kimliğini koruyarak geleceğe aktarmak anlamına geldiğini ifade etti. Bakan Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi'nin Sütçü İmam'dan Arslan Bey'e, Evliya Efendi'den şehitlere uzanan tarihî bir emaneti temsil ettiğini belirterek, kaleye sahip çıkmanın gelecek kuşaklara şanlı bir tarihi aktarmak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş programına Valilik ziyareti ile başlayan Bakan Ersoy, ardından il değerlendirme toplantısına katıldı, Yedi Güzel Adam Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.