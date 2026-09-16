Manisa'da 39'uncu Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, esnaf ve sanatkârların emeği, dayanışma kültürü ve Ahilik geleneğinin yaşatılmasının önemi vurgulandı.

MANİSA (İGFA) - Her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Kültürü ve Mesleki Eğitim Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

Törene Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, MESOB Başkanı Hasan Geriter, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, esnaflar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumunun ardından Valilik ziyareti gerçekleştirildi; Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortejle devam etti. Bedesten Meydanı'nda düzenlenen törende ise protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. MESOB Başkanı Hasan Geriter, Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkârlar açısından taşıdığı öneme değindi.

'AHİLİK, AHLAKI VE DAYANIŞMAYI ESAS ALAN BİR YAŞAM FELSEFESİDİR'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Ahilik Haftası'nın Manisa'nın tarihi ve ticari kimliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ahiliğin geçmişten geleceğe aktarılması gereken önemli bir medeniyet mirası olduğunu ifade eden Deste, 'Büyükşehir Belediyesi olarak bu kadim medeniyet mirasını yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğuna inanıyorum' dedi.

Ahiliğin 'Eline, beline, diline sahip ol' düsturuyla insanı merkeze aldığını vurgulayan Deste, geçmişte pazarlarda tartının dürüst, kârın hakkaniyetli, usta-çırak ilişkisinin ise sevgi ve saygı çerçevesinde şekillendiğini belirtti. Bu değerlerin günümüzde de ekonomik yaşamın ve sosyal barışın önemli temellerinden biri olduğunu ifade etti.

Manisa'nın tarih boyunca ticaretin, tarımın ve sanayinin buluşma noktası olduğunu söyleyen Deste, esnaf ve sanatkârların kentin ekonomik dinamizmini ayakta tuttuğuna dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Deste, 'Üretenin, hakkaniyetle kazananın ve şehrine değer katanın başımızın üstünde her zaman yeri var. Şehrimizin refahını ve sosyal dayanışmasını birlikte büyüteceğiz' diye konuştu.